«Полголовы не было»: эпатажная звезда «Дома-2» попала в страшную аварию

Блондинка Марина Африкантова запомнилась зрителям «Дома-2» своим эпатажным и скандальным поведением на проекте. Поклонники до сих пор следят за ее жизнью после шоу по соцсетям, в которых она делится всеми важным событиями. На днях 34-летняя Африкантова сообщила и о горе, через которое она сейчас проходит.

Ее мама Татьяна, которую фанаты «Дома-2» тоже могут помнить по проекту, попала в чудовищную аварию в Туапсе. Как только Марина узнала об этом, то сразу прилетела в Краснодарский край. Врачи провели необходимую операцию Татьяне, ведь она получила серьезные травмы головы. По словам дочери Африкантовой, ей показали раны на снимке, а они оказались настолько жуткими, что она едва не потеряла сознание.

«Я такого никогда не видела! На фото полголовы не было», — рассказала Марина фолловерам.

Каждый день медики меняют Татьяне повязки, промывают и сшивают края раны. На днях ей окончательно сняли швы, и начался процесс реабилитации. Марина уже заказала специальный пластырь, который поможет убрать шрамы с лица матери. Она старается поддерживать женщину, обещая ей, что они вместе пройдут этот путь восстановления.