Полгода мучений: россиянам раскрыли глаза, на что пошел Пореченков ради съемок

В 2012 году на экраны вышел фильм «Поддубный» о легендарном борце. Его роль исполнил Михаил Пореченков, представший на экране с внушительным торсом. До недавнего времени зрители считали, что актер использовал на площадке специальные накладки, увеличивающие массу тела и создающие нужный объем мышц. И только сейчас выяснилось, что ради съемок Михаилу пришлось пойти на жертвы.

Оказалось, что пользоваться костюмом с «лишним весом» в этой картине не получилось бы, ведь в эпизодах актеру нужно было демонстрировать мышечную массу. И полнеть Михаилу пришлось на самом деле. Режиссер ленты Глеб Орлов признался, что Пореченкову потребовалось полгода для того, чтобы набрать 25 килограммов.

«Он пошел на этот шаг без всякого сомнения», — признался постановщик в беседе с изданием «Антенна-Телесемь».

Орлов оценил старания Михаила. На протяжении трех месяцев съемок актер без устали поддерживал необходимую форму. А затем ему удалось быстро сбросить лишний вес без последствий для здоровья.