Полгода «мучений»: не поверите, на что пошла Алена Апина ради звучной фамилии

Участие в группе «Комбинация» сделало Алену Апину известной на всю страну. Но не все поклонники подозревали, что на самом деле бойкую певицу звали совсем по-другому. 18-летняя Елена Левочкина, приехав в Москву из Саратова, увлеклась столичной жизнью. Особенно впечатлила ее встреча с художником Валерием Апиным: мужчина показался провинциальной девушке творческим и свободолюбивым человеком. Поэтому она, не раздумывая, согласилась на его предложение о браке.

Но уже очень скоро певица поняла, что замужество принесло ей только звучную фамилию и прописку. Сейчас, спустя много лет, Апина осознает, что тогда ей двигал просто интерес к статусу замужней девушки. Родные Валерия тоже оказались не в восторге от легкомысленной невестки. А сам художник был очень ревнив.

После шести месяцев невыносимой совместной жизни они приняли решение развестись. За Апину документы о расторжении брака получала ее мама.