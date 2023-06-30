Полевые цветы или пряные специи: этот тест ответит, чем вы пахнете для окружающих

Запахи - неотъемлемая часть нашей картины мира. Они пробуждают аппетит или отбивают его напрочь, вызывают прилив радости или погружают в печаль. Не так давно команда ученых из разных стран провела масштабное исследование, касающееся ароматов. Результатом научных изысканий стал вывод - все люди воспринимают запахи одинаково. Если прежде считалось, что это сугубо индивидуальный процесс, на который влияет много факторов, в том числе культурная среда, то теперь доказано - значение имеет только молекулярная структура аромата. Исследователи говорят, что различаются лишь предпочтения - кому-то запах может нравиться, кому-то нет, однако восприятие неизменно одинаковое. Участникам эксперимента, принадлежащим к разным профессиям и ведущим неодинаковый образ жизни, было предложено оценить несколько запахов, сказать, приятные они или неприятные. Ароматным лидером в эксперименте стала ваниль - ее запах был приятен подавляющему большинству добровольцев. На втором месте расположился аромат персиков.

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