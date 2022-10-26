Полет в космос даром не прошел? Юлия Пересильд огорошила признанием

К своим 38 годам Юлия Пересильд успела не только родить двоих детей, но и слетать в космос. В прошлом году актриса приняла участие в съемках фильма «Вызов», которые проходили на Международной космической станции.

Прежде чем отправиться в подобное путешествие, артистка прошла немало медицинских обследований и специальную подготовку. Казалось бы, знаменитость может похвастаться крепким здоровьем, но не тут-то было.

В своих социальных сетях актриса оставила пост, который дал поклонникам понять, что полет в космос даром не прошел. Пересильд огорошила признанием о том, что она «разваливается на куски», у нее «одновременно болит спина, шея и голова». Это откровение звезда сопроводила видеороликом, в кадрах которого разминает свое тело при помощи специалиста.

Между тем поклонники поддержали актрису, выразив надежду на то, что в скором времени ей станет лучше.