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Полет в космос даром не прошел? Юлия Пересильд огорошила признанием

26 октября 2022 14:30
Полет в космос даром не прошел? Юлия Пересильд огорошила признанием

Звезде пришлось перейти к решительным действиям.

К своим 38 годам Юлия Пересильд успела не только родить двоих детей, но и слетать в космос. В прошлом году актриса приняла участие в съемках фильма «Вызов», которые проходили на Международной космической станции.

Прежде чем отправиться в подобное путешествие, артистка прошла немало медицинских обследований и специальную подготовку. Казалось бы, знаменитость может похвастаться крепким здоровьем, но не тут-то было.

В своих социальных сетях актриса оставила пост, который дал поклонникам понять, что полет в космос даром не прошел. Пересильд огорошила признанием о том, что она «разваливается на куски», у нее «одновременно болит спина, шея и голова». Это откровение звезда сопроводила видеороликом, в кадрах которого разминает свое тело при помощи специалиста.

Между тем поклонники поддержали актрису, выразив надежду на то, что в скором времени ей станет лучше.

«Берегите себя, вы нам нужны!», «Занятия принесут сил и вдохновения на новые подвиги! Все хорошо будет!» — подметили фанаты в комментариях.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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