Полет коровы в «Мимино» был возможен только в СССР: не поверите почему

Каждый, кто хотя бы раз смотрел комедию «Мимино», точно запомнил эпичный полет коровы на вертолете. Но возможен ли в реальности подобный трюк?

Очевидно, что такая специфическая перевозка животного обойдется в бешеную сумму. Нужно сложить все составляющие: вес груза, расстояние от точки А до точки Б, время полета, литраж топлива, выплаты пилоту, диспетчеру и так далее. Сегодня подобная аренда вертолета обошлась бы в кругленькую сумму около 100 000 рублей, прибавим сюда корову и получим 200 000 дополнительно.

Теперь снова о «Мимино». По сюжету бедные крестьяне перевозили мешки с хозяйством, овец и, конечно, корову. В то время полет на вертолете стоил сущие копейки. В переводе на нынешние деньги пассажиры потратили примерно 3 000 рублей. Для советских времен это было нормой, когда средств тратилось больше, чем вносилось в кассу. А корова в фильме, кстати, не летала на вертолете. Если присмотреться, то можно отчетливо увидеть, что это муляж, как пишет Дзен-канал «КИНО TALK ».