Полено рвала на себе волосы: вот какая женщина стала главной в жизни Женечки из «Счастливы вместе»

Алексей Секирин снялся больше чем в 50 кинофильмах и сериалах, но его самой яркой ролью так и остался Женя Степанов в ситкоме «Счастливы вместе». В конце 2000-х артист был на пике популярности, но тем временем его отношения трещали по швам. Сосредоточившись на карьере, звезда потеряла свою главную любовь.

С Анастасией Стоцкой актер познакомился во время учебы в ГИТИСе, вместе они играли в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» и выступали на сцене «Театра Луны». Отношения пары омрачала ревность, ведь одно время к певице стал проявлять повышенное внимание Филипп Киркоров. Секирин старался игнорировать слухи, циркулирующие в прессе, но тщетно.

Возлюбленные расстались, потом снова сошлись и даже венчались в церкви, однако к тому моменту их пути окончательно разошлись — каждый пошел своей дорогой. У артиста было еще множество романов после Стоцкой, но Алексей Секирин признается, что до сих пор не может забыть рыжую бестию.