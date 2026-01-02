«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Далеко не все киноманы знают этот занятный факт.

В 1975 году на экраны вышел один из самых любимых детских фильмов советского времени – «Приключения Буратино». Картина, снятая по мотивам повести А. Н. Толстого, стала настоящим калейдоскопом локаций: на студиях возводили масштабные декорации, но хватало и натурных съемок в не самых очевидных местах.

Разберём, где и как создавалась эта волшебная история.

Минск: интерьеры и ледяное озеро

Основную «домашнюю» часть съёмок провели на киностудии «Беларусьфильм». Здесь возвели мастерскую папы Карло, театр Карабаса‑Барабаса, декорации для кукольных сцен.

Даже пруд с Тортилой частично снимали в павильоне. Но для натурных кадров выбрали озеро в 40 км от Минска. На берегу соорудили деревянный мостик – по сценарию с него прыгали лягушата и сбрасывали Буратино.

Съёмки пришлись на ноябрь, температура опускалась до −8 °C. Дети мёрзли, актрисы отказывались заходить в воду. Рина Зелёная (Тортила) даже поставила условие: ещё один дубль – и она уезжает. В итоге сцену сняли в три подхода.

Крым: солнце, море и древние руины

На полуострове команда провела более трёх месяцев. Здесь сняли ключевые эпизоды:

Ялта, улица Войкова, 16 (так называемая «дача купца Мазараки»). Именно тут Буратино выбегает из дома папы Карло и идёт в школу. Сегодня дом почти не изменился – туристы любят фотографироваться у старинных лестниц и стен.

(так называемая «дача купца Мазараки»). Именно тут Буратино выбегает из дома папы Карло и идёт в школу. Сегодня дом почти не изменился – туристы любят фотографироваться у старинных лестниц и стен. Байдарские ворота . Арки с колоннами сыграли роль городской стены. Здесь Алиса и Базилио уговаривают Буратино отнести сольдо на Поле чудес. Лестница, по которой герои поднимаются наверх, и сегодня ведёт на смотровую площадку.

. Арки с колоннами сыграли роль городской стены. Здесь Алиса и Базилио уговаривают Буратино отнести сольдо на Поле чудес. Лестница, по которой герои поднимаются наверх, и сегодня ведёт на смотровую площадку. Херсонес Таврический . Руины древнего города стали Полем чудес и Страной дураков. В одной из сцен Базилио и Алиса кувыркаются по камням и сухой траве, а за их спиной виднеется Чёрное море. Ночью здесь же Буратино закапывает монеты, надеясь вырастить денежное дерево.

. Руины древнего города стали Полем чудес и Страной дураков. В одной из сцен Базилио и Алиса кувыркаются по камням и сухой траве, а за их спиной виднеется Чёрное море. Ночью здесь же Буратино закапывает монеты, надеясь вырастить денежное дерево. Херсонесский колокол . По фильму – это врата в Поле чудес. Буратино не удержался и позвонил в колокол.

. По фильму – это врата в Поле чудес. Буратино не удержался и позвонил в колокол. Посёлок Парковое, гора Ай‑Петри, Поляна сказок (Ялта), Кореиз – здесь снимали отдельные эпизоды, включая сцену, где Буратино кидается шишками в Карабаса‑Барабаса.

Вильнюс: «итальянские» улочки

Не все знают, что часть городских сцен снимали в литовской столице. Старый центр идеально подошёл для имитации итальянских кварталов.

На улице Стиклю (Стекольщиков) снимали знаменитый танец фонарщиков со шлангами, а на перекрёстке Стиклю и Антокольского Буратино бежит по брызгам воды, а за ним – неслась толпа, ну а на улице Жиду снимали эпизод, где богатеющий Буратино возвращается от Карабаса‑Барабаса.

Почему локации так важны

Режиссёр Леонид Нечаев сознательно выбирал места, которые усиливали сказочную атмосферу, но при этом оставались узнаваемыми. Крым дал фильму солнечное, почти средиземноморское настроение, Вильнюс – европейский шарм, а минские павильоны – уют «домашних» сцен.

Сегодня многие из этих мест стали туристическими точками:

в Ялте гости ищут «дом Буратино»;

в Херсонесе фотографируются у колокола и руин;

в Вильнюсе прогуливаются по «итальянским» улочкам.

Так что если вы когда‑нибудь окажетесь в этих городах, присмотритесь – возможно, вы увидите то самое Поле чудес или услышите звон старинного колокола, в который когда‑то позвонил деревянный мальчик с длинным носом.

