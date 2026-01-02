Оповещения от Киноафиши
«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

2 января 2026 14:15
Далеко не все киноманы знают этот занятный факт.

В 1975 году на экраны вышел один из самых любимых детских фильмов советского времени – «Приключения Буратино». Картина, снятая по мотивам повести А. Н. Толстого, стала настоящим калейдоскопом локаций: на студиях возводили масштабные декорации, но хватало и натурных съемок в не самых очевидных местах.

Разберём, где и как создавалась эта волшебная история.

Минск: интерьеры и ледяное озеро

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Основную «домашнюю» часть съёмок провели на киностудии «Беларусьфильм». Здесь возвели мастерскую папы Карло, театр Карабаса‑Барабаса, декорации для кукольных сцен.

Даже пруд с Тортилой частично снимали в павильоне. Но для натурных кадров выбрали озеро в 40 км от Минска. На берегу соорудили деревянный мостик – по сценарию с него прыгали лягушата и сбрасывали Буратино.

Съёмки пришлись на ноябрь, температура опускалась до −8 °C. Дети мёрзли, актрисы отказывались заходить в воду. Рина Зелёная (Тортила) даже поставила условие: ещё один дубль – и она уезжает. В итоге сцену сняли в три подхода.

Крым: солнце, море и древние руины

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

На полуострове команда провела более трёх месяцев. Здесь сняли ключевые эпизоды:

  • Ялта, улица Войкова, 16 (так называемая «дача купца Мазараки»). Именно тут Буратино выбегает из дома папы Карло и идёт в школу. Сегодня дом почти не изменился – туристы любят фотографироваться у старинных лестниц и стен.
  • Байдарские ворота. Арки с колоннами сыграли роль городской стены. Здесь Алиса и Базилио уговаривают Буратино отнести сольдо на Поле чудес. Лестница, по которой герои поднимаются наверх, и сегодня ведёт на смотровую площадку.
  • Херсонес Таврический. Руины древнего города стали Полем чудес и Страной дураков. В одной из сцен Базилио и Алиса кувыркаются по камням и сухой траве, а за их спиной виднеется Чёрное море. Ночью здесь же Буратино закапывает монеты, надеясь вырастить денежное дерево.
  • Херсонесский колокол. По фильму – это врата в Поле чудес. Буратино не удержался и позвонил в колокол.
  • Посёлок Парковое, гора Ай‑Петри, Поляна сказок (Ялта), Кореиз – здесь снимали отдельные эпизоды, включая сцену, где Буратино кидается шишками в Карабаса‑Барабаса.

Вильнюс: «итальянские» улочки

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Не все знают, что часть городских сцен снимали в литовской столице. Старый центр идеально подошёл для имитации итальянских кварталов.

На улице Стиклю (Стекольщиков) снимали знаменитый танец фонарщиков со шлангами, а на перекрёстке Стиклю и Антокольского Буратино бежит по брызгам воды, а за ним – неслась толпа, ну а на улице Жиду снимали эпизод, где богатеющий Буратино возвращается от Карабаса‑Барабаса.

Почему локации так важны

«Поле чудес» в Крыму, а Италия-то откуда? «Приключения Буратино» пришлось снимать в нескольких странах – не поверите, где «нашли» Европу

Режиссёр Леонид Нечаев сознательно выбирал места, которые усиливали сказочную атмосферу, но при этом оставались узнаваемыми. Крым дал фильму солнечное, почти средиземноморское настроение, Вильнюс – европейский шарм, а минские павильоны – уют «домашних» сцен.

Сегодня многие из этих мест стали туристическими точками:

  • в Ялте гости ищут «дом Буратино»;
  • в Херсонесе фотографируются у колокола и руин;
  • в Вильнюсе прогуливаются по «итальянским» улочкам.

Так что если вы когда‑нибудь окажетесь в этих городах, присмотритесь – возможно, вы увидите то самое Поле чудес или услышите звон старинного колокола, в который когда‑то позвонил деревянный мальчик с длинным носом.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
