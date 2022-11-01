Пола Ракса из СССР: вы едва узнаете в отощавшей старушке звезду «4-0 в пользу Танечки»

Наталья Флоренская впервые засветилась на экране, когда еще была студенткой ВГИКа: артистка получила главную роль в фильме «Алеша». Однако у многих имя актрисы ассоциируется с совсем другим проектом.

Знаменитость покорила сердца зрителей, представ перед ними в образе учительницы в картине «4:0 в пользу Танечки». Флоренскую часто сравнивали с польской актрисой Полой Раксой, настолько очаровательной она была. Вот только со временем все изменилось.

В 90-е звезда пропала с радаров. Как оказалось, Наталья Вадимовна жила в Италии, где преподавала актерское мастерство. Попробовала она себя и в роли театрального режиссера, и сценариста документальных фильмов.

В отечественный кинематограф Флоренская вернулась в 2008 году: она снялась в ряде проектов, после чего вновь ушла в тень. Согласно информации в Сети, в последний раз артистка появлялась на экранах в 2013 году. Уже тогда зрители отметили, как сильно она изменилась. Из привлекательной актрисы она превратилась в отощавшую старушку, в которой невозможно узнать ту самую учительницу русского языка и литературы.