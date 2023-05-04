Пол третьего ребенка Павла Прилучного раскрыт: в Сеть слили подробности

Совсем недавно Павел Прилучный обрадовал фанатов радостной новостью. Его жена, актриса Зепюр Брутян, родила ребенка, однако пол наследника супруги пока не раскрыли. Но кое-что его выдало.

Малыш появился на свет еще в конце апреля, но актеры не спешили делиться этой новостью. Лишь на днях Павел и его супруга выложили видео из роддома. Прилучный был рядом с женой в самый трудный момент и даже перерезал пуповину. На видео запечатлен и сам ребенок, которого завернули в голубое одеяльце. Поклонники, увидев эту деталь, пришли к выводу, что у пары родился мальчик. Кроме того, Брутян сопроводила свой пост в соцсетях синим сердечком.

Для Зепюр малыш стал первенцем, в то время как для Прилучного это третий ребенок — у него уже есть двое детей от первого брака. Его экс-супруга Агата Муцениеце родила от актера сына Тимофея и дочь Мию. Павел позвал своих старшеньких на выписку, где они познакомились с братом или сестрой. Мия даже подержала новоявленного ребенка на руках.