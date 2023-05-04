Пол третьего ребенка Павла Прилучного раскрыт: в Сеть слили подробности
Поклонники актера все сразу поняли.
Совсем недавно Павел Прилучный обрадовал фанатов радостной новостью. Его жена, актриса Зепюр Брутян, родила ребенка, однако пол наследника супруги пока не раскрыли. Но кое-что его выдало.
Малыш появился на свет еще в конце апреля, но актеры не спешили делиться этой новостью. Лишь на днях Павел и его супруга выложили видео из роддома. Прилучный был рядом с женой в самый трудный момент и даже перерезал пуповину. На видео запечатлен и сам ребенок, которого завернули в голубое одеяльце. Поклонники, увидев эту деталь, пришли к выводу, что у пары родился мальчик. Кроме того, Брутян сопроводила свой пост в соцсетях синим сердечком.
Для Зепюр малыш стал первенцем, в то время как для Прилучного это третий ребенок — у него уже есть двое детей от первого брака. Его экс-супруга Агата Муцениеце родила от актера сына Тимофея и дочь Мию. Павел позвал своих старшеньких на выписку, где они познакомились с братом или сестрой. Мия даже подержала новоявленного ребенка на руках.