Пол Маккартни подался в фермеры: его выбор оценит каждый российский пенсионер

Экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни сейчас является очень состоятельным человеком. Примерное состояние британского музыканта оценивается в 800 млн фунтов стерлингов. Часть доходов приносят концерты и продажи пластинок. Но у 80-летнего певца есть и не менее оригинальные способы заработка.

Несколько лет назад он вложился в птицефабрику. Такой практичный шаг точно бы оценили российские пенсионеры, ведь народное хозяйство приносит немало прибыли. Теперь Пол, подавшийся в фермеры, надеется, что его цыплята доберутся до американского рынка. По крайней мере, своеобразную пиар-кампанию он уже начал, набросившись с критикой на фирму KFC. Маккартни считает, что животные там содержатся в ужасных условиях, чего не скажешь о его фабрике.

Кроме того, с 2018 года он владеет частью акций в необычном стартапе. Идеей бизнеса был выпуск специального приспособления, которое может отслеживать, какую музыку крутят в барах или магазинах. Эти данные служат для начисления роялти музыкантам, чьи песни используются в общественных местах.