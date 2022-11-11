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Пол Маккартни подался в фермеры: его выбор оценит каждый российский пенсионер

11 ноября 2022 13:00
Пол Маккартни подался в фермеры: его выбор оценит каждый российский пенсионер

Музыкант нашел оригинальный способ заработка.

Экс-участник группы The Beatles Пол Маккартни сейчас является очень состоятельным человеком. Примерное состояние британского музыканта оценивается в 800 млн фунтов стерлингов. Часть доходов приносят концерты и продажи пластинок. Но у 80-летнего певца есть и не менее оригинальные способы заработка.

Несколько лет назад он вложился в птицефабрику. Такой практичный шаг точно бы оценили российские пенсионеры, ведь народное хозяйство приносит немало прибыли. Теперь Пол, подавшийся в фермеры, надеется, что его цыплята доберутся до американского рынка. По крайней мере, своеобразную пиар-кампанию он уже начал, набросившись с критикой на фирму KFC. Маккартни считает, что животные там содержатся в ужасных условиях, чего не скажешь о его фабрике.

Кроме того, с 2018 года он владеет частью акций в необычном стартапе. Идеей бизнеса был выпуск специального приспособления, которое может отслеживать, какую музыку крутят в барах или магазинах. Эти данные служат для начисления роялти музыкантам, чьи песни используются в общественных местах.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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