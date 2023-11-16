Покупают за бесценок, а стоят миллионы: за этими российскими швейными машинками коллекционеры устроили охоту

С начала девяностых скупщики устроили настоящую погоню за швейными машинками «Зингер». Многие думают, что «Зингер» родом из Германии. Это не так: бренд американский, был открыт Исааком Зингером в 1851 году. Качественные швейные машины быстро приобрели славу сначала в Штатах, а потом и во всем мире.

Зингер, кстати, оказался не только гением в создании швейных машин. Он и бизнесменом был прекрасным. Поэтому, чтобы не тащить продукцию за океан, мужчина просто открыл свой завод в Подольске. Вот почему в России долгое время не было дефицита у швей. Поэтому сегодня скупщики рыскают именно в нашей стране в поисках ценных экземпляров.

Почему за ними открыли настоящую охоту? Есть две версии. Первая связана с материалами, из которых они изготовлены. Бытует мнение, что некоторых машинках есть детали из палладиевых сплавов, а они очень дорогие.

Версия может быть близка к реальности, потому что раньше этот металл еще не был таким дорогостоящим и мог использоваться для создания швейных машин. Сегодня такой сплав стоит как платина, поэтому скупщики не гнушаются отдавать бешеные деньги даже за сломанные «Зингеры».

Вторая версия связана с временами массовой экспроприации большевиками ценных вещей после революции. Считается, что тогда кустари придумали хитрость: переплавляли золото в формы деталей от швейных машин и заменяли оригинальные. Швейные машинки тогда не изымали, потому что они считались орудием труда. Скупщики уверены: «Зингеры» с золотыми деталями можно найти и сегодня.