Покровительство матери не помогло: куда пропала дочь Ольги Остроумовой, названная в ее честь

Ольга Остроумова была замужем трижды. От второго супруга актриса родила двоих детей — сына и дочь. Наследницу Остроумова назвала в свою честь, и это предопределило судьбу девочки.

Ольга Левитина пошла по стопам матери и стала артисткой. Однако в детстве дочь Остроумовой мечтала совсем о другом — она грезила о карьере балерины. Левитину отдели в студию при Большом театре, но девочку «забраковали» из-за неподходящих физических данных. Ольгу отчислили, и даже заступничество именитой матери не помогло.

Зато с актерством у Левитиной сложилось куда удачнее. Она активно снималась в 90-х и появилась в нескольких известных картинах того времени, среди которых «Не валяй дурака...», «Любить по-русски 2», «Страстной бульвар». В нулевых Ольга снялась в сериалах «Не родись красивой» и «Марш Турецкого».

Сегодня Левитина по-прежнему снимается в кино. В 2015 году она появилась в ленте своего брата «Подлец», где сыграла со звездой «Бригады» Владимиром Вдовиченковым.