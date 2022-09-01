Покровитель сродни Вайнштейну: Гурченко попала в «Карнавальную ночь» не просто так

Прогремевший в Голливуде скандал с Харви Вайнштейном, обвиненным в харрасменте, показал всю изнанку кинематографа. Актрисы с блестящей карьерой становились популярны только благодаря протекции продюсера, который требовал от них то близкую дружбу, то интимную связь. Отказ для девушек означал крах надежд на будущее в кино.

Оказалось, что и в СССР был свой Вайнштейн, вершивший судьбы советских актрис. Им был знаменитый режиссер и директор «Мосфильма» Иван Пырьев. Постановщик был отчаянным ловеласом и обращал внимание на симпатичных девушек, полагая, что именно они должны быть на экране. С его легкой руки главную роль в фильме «Карнавальная ночь» получила Людмила Гурченко.

После проб в ленту была утверждена другая актриса, но первые же съемочные дни показали, что она с героиней не справится. Режиссер Эльдар Рязанов пошел с повинной к директору киностудии Пырьеву, у которого наготове была уже другая кандидатура на главную роль.

«Пырьев лично познакомился с Гурченко, рассмотрел ее, побеседовал», — вспоминал постановщик в своей книге «Неподведенные итоги ».

Первая главная роль для Людмилы оказалась звездной, и ее карьера пошла в гору. Но так везло далеко не всем, ведь у Пырьева был и свой «черный список» актрис.

Например, Екатерина Савинова и Клара Румянова не пожелали обаять режиссера, поэтому и лишились работы в кино. Под личным запретом Пырьева были съемки актрис Людмилы Марченко и Ольги Бган, которые отвергли его ухаживания. А Ия Арепина и вовсе написала жалобу на навязчивый флирт постановщика, за что больше не получала приглашения даже на пробы.