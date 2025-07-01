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Покраснел от злости: на один из главных вопросов к Сон Ки Хуну в «Игре в кальмара» пришлось отвечать режиссеру лично

1 июля 2025 08:56
Покраснел от злости: на один из главных вопросов к Сон Ки Хуну в «Игре в кальмара» пришлось отвечать режиссеру лично

Что забавно, герой не так уж и долго продержался в новом образе.

В финале первого сезона «Игры в кальмара» главный герой Сон Ки Хун шокировал всех: выйдя из кошмара выживания миллионером, он вдруг красит волосы в ярко-красный цвет. На первый взгляд — странная деталь. Но режиссер Хван Дон Хек пояснил, что этот шаг — символ внутреннего надлома и бунта Ки Хуна.

Красный — цвет игры и крови, он буквально кричит о насилии, через которое прошел герой. После победы Ки Хун не может вернуться к прежней серой жизни — он не узнает себя.

«В нормальное время для этого персонажа перекрасить волосы в красный цвет — было бы настоящим безумием для него. Но в конкретный переломный момент это символизировало его внутреннюю ярость к создателям смертельных игр», — объяснял постановщик

Новый цвет — попытка напомнить миру и себе: он другой, он больше не безвольный должник.

Сон Ки Хун хочет уехать к дочери и забыть все, но именно окрашивание показывает: он не готов закрыть глаза. В нем больше злости и решимости бороться, чем страха. Новый образ — начало новой жизни. Которая, впрочем, продлилась недолго.

Во втором сезоне, спустя два года, волосы Ги Хуна снова черные. Он остыл — понимает, что мстить вслепую бессмысленно. Ему нужна не месть, а план, чтобы уничтожить игры навсегда. Новый цвет и стрижка показывают, что герой снова взял себя в руки и стал стратегом, а не жертвой. Смена образа — это символ его перерождения: теперь им движет ум, а не ярость.

Ранее мы также писали: Карательная Статуя свободы и смертельные классики: в американской «Игре в кальмара» будут особенные игры — и вот, чего ждут от Финчера

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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