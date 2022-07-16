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Покойники вставали: создателей «Ликвидации» преследовал зловещий рок

16 июля 2022 13:32
Покойники вставали: создателей «Ликвидации» преследовал зловещий рок

Ожившие мертвецы спровоцировали ДТП.

Не только создатели «Мастера и Маргариты» сталкивались с чередой неурядиц, такая же участь постигла съемочную группу «Ликвидации», начиная травмами каскадеров и заканчивая смертью актера Андрея Краско.

Странности замечали даже с погодой: сначала стояла невыносимая жара, на смену которой пришли густые туманы. Они затруднили жизнь артистов, поскольку аэропорт Одессы (где проходил съемочный процесс) не принимал самолеты.

Однако самой запоминающимся случаем оказалась автокатастрофа, спровоцированная постановочными похоронами бандитов. Похоронная процессия представляла собой массовое шествие с гробами, в которых лежали загримированные артисты.

«Когда прозвучала команда «Стоп, снято!», покойники начали вставать и разминаться. Водитель проезжавшего мимо автомобиля был настолько ошарашен увиденным, что врезался в дерево», — рассказали на канале «Микс фактов».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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