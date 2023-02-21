Покойная мать о таком и помыслить не могла: Карла III унизили на всю страну

До того как Карл III взошел на британский престол, среди поклонников династии Виндзоров ходило немало слухов, что сын покойной королевы не станет занимать трон, а отдаст его следующему претенденту в списке наследников.

Такие разговоры появлялись в основном из-за того, что публике не очень нравился этот пожилой аристократ. А некоторые и вовсе обвиняли его в смерти принцессы Дианы, которая когда-то была его женой.

Но, несмотря на общественное давление и сплетни вокруг его личной жизни, он все же занял престол и даже выбрал музыкантов, которые должны были выступать на его коронации. Однако Адель и Эд Ширан без зазрения совести отказались от предложения монарха. Более того, представители артистов, вынужденные часто общаться с прессой, не смогли внятно объяснить репортерам, в чем причина такого решения.

Скорее всего, британцы просто не испытывают такого же трепета перед действующим королем, какой был по отношению к Елизавете II.