Покойная мать о таком и помыслить не могла: Карла III унизили на всю страну
Подданные не испытывают трепет перед новым монархом.
До того как Карл III взошел на британский престол, среди поклонников династии Виндзоров ходило немало слухов, что сын покойной королевы не станет занимать трон, а отдаст его следующему претенденту в списке наследников.
Такие разговоры появлялись в основном из-за того, что публике не очень нравился этот пожилой аристократ. А некоторые и вовсе обвиняли его в смерти принцессы Дианы, которая когда-то была его женой.
Но, несмотря на общественное давление и сплетни вокруг его личной жизни, он все же занял престол и даже выбрал музыкантов, которые должны были выступать на его коронации. Однако Адель и Эд Ширан без зазрения совести отказались от предложения монарха. Более того, представители артистов, вынужденные часто общаться с прессой, не смогли внятно объяснить репортерам, в чем причина такого решения.
Скорее всего, британцы просто не испытывают такого же трепета перед действующим королем, какой был по отношению к Елизавете II.