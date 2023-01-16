Покорял Москву не один: куда пропали скандальные девушки Бориса Моисеева

Без них он не добился бы успеха.

В начале головокружительной карьеры Бориса Моисеева сопровождали две очаровательные дамы. Это были танцовщицы, с которыми артист выступал в трио «Экспрессия». Что с ними случилось спустя много лет?

Эффектные Лариса Хитана и Людмила Чеснулявичуте долгое время были верными спутницами Моисеева, но, несмотря на оглушительный успех трио в 90-е, коллектив распался. Борис Михайлович занялся певческой карьерой и стал сольным артистом, а девушки пошли своим путем.

Так, брюнетка Лариса Хитана вышла замуж за музыканта, но брак оказался недолгим. Супруги постоянно были на гастролях и не прошли испытание разлукой. Позднее Лариса связала свою жизнь с солистом легендарной рок-группы «Воскресенье» Алексеем Романовым, с которым она живет уже больше тридцати лет. Она долго выступала в составе ансамбля фламенко и преподавала хореографию.

Блондинка Людмила Чеснулявичуте ушла до того, как трио официально распалось. Она вышла замуж за француза, а позднее переехала в Канаду. Здесь Людмила повстречала сводного брата Моисеева Маркса Толкача и бросила ради него мужа. Детей у нее нет.