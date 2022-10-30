Покорившая мир модель из России погибла в 20 лет: неразгаданная тайна смерти Русланы Коршуновой

Руслана Коршунова была на вершине славы, когда неожиданно погибла в 20 лет. Девушку знал весь мир благодаря волшебной рекламе туалетной воды от Nina Ricci.

Руслана родилась и выросла в Казахстане. Девочка отличалась эффектной внешностью – и однажды попала в печатное издание казахские авиалиний. Снимок увидел представитель международного модельного агентства Дебби Джонс, который предложил Руслан Коршуновой уехать в Америку и строить модельную карьеру.

Девушка жила в Нью-Йорке и работала с мировыми брендами.

Но 28 июня 2008 года бездыханное тело Русланы Коршуновой нашли на мостовой. Официальная версия: добровольный уход из жизни, якобы Коршунова выпрыгнула из окна. Однако смерть модели до сих пор вызывает массу вопросов.

Руслана была в прекрасном расположении духа и строила планы, девушка не страдала депрессией. Поговаривают, что всему виной – баснословные гонорары манекенщицы, которые мечтал присвоить ее агент. Еще одна версия – Руслана Коршунова хотела полюбоваться видом города и выпала из окна по чистой случайности.

Однако есть факты, которые подтверждают, что модель подвергалась психологическому воздействию. Девушка посещала странные тренинги личностного роста, губительные для психического здоровья. Покончила с собой и подруга Коршуновой Анастасия Дроздова, с которой они вместе посещали тренинги.