Покорить эстраду не удалось: как спустя 10 лет после «Голоса» живет фаворитка Градского

Победа в шоу никак не помогла ей в шоу-бизнесе.

Дина Гарипова стала известной после участия в проекте «Голос». Ее сильные вокальные данные сразу заинтересовали знаменитого композитора и одного из жюри конкурса.

Но не только Александр Градский оценил ее талант. Девушка смогла выступить на «Евровидении-2013» и занять пятое место. Всего через два года ее песня вновь появилась на этом конкурсе в качестве саундтрека к воодушевляющему видео.

После своего карьерного взлёта молодая певица продолжала выступать и ездить с концертами по всей стране.

Впрочем, сегодня она пропала с радаров. Победительница «Голоса» не стала новой яркой звездой отечественной эстрады. Она решила углубиться в журналистку и искусство. Кроме того, недавно Дина стала мамой, и теперь почти все своё время посвящает маленькому сыну.

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