Покорила сердце еще в школе: вот как выглядит та самая супруга Щербакова

Отношения комика с его супругой можно назвать «любовью со школьной скамьи».

Яркий и запоминающийся участник StandUp и по совместительству звезда ТНТ, Алексей Щербаков, известен широкой общественности, в основном, за свои порой чересчур смелые шутки. Многие из них — про свою благоверную.

Однако, за шутками кроется суровая правда: оказалось, что Алексей за своей будущей женой, Еленой, начал ухлестывать еще в 8 классе.

Парень долго добивался расположения девушки, но, в конце концов, растопил сердце красавицы. Пара вместе уже целых 11 лет.

Комик в шутку признается, что чрезмерные траты жены его порой раздражают, но поделать нечего — любовь сильнее.