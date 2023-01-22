Покорила сердце еще в школе: вот как выглядит та самая супруга Щербакова
Отношения комика с его супругой можно назвать «любовью со школьной скамьи».
Яркий и запоминающийся участник StandUp и по совместительству звезда ТНТ, Алексей Щербаков, известен широкой общественности, в основном, за свои порой чересчур смелые шутки. Многие из них — про свою благоверную.
Однако, за шутками кроется суровая правда: оказалось, что Алексей за своей будущей женой, Еленой, начал ухлестывать еще в 8 классе.
Парень долго добивался расположения девушки, но, в конце концов, растопил сердце красавицы. Пара вместе уже целых 11 лет.
Комик в шутку признается, что чрезмерные траты жены его порой раздражают, но поделать нечего — любовь сильнее.