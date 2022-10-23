Покорила россиян, спев «Кукушку»: как сейчас выглядит Ярослава Дегтярева с «Голоса»

В 2016 году юная певица Ярослава Дегтярева пронзительно спела песню «Кукушка» на шоу «Голос», прошла в финал программы и завоевала любовь миллионов фанатов. У девочки непростая жизненная история – в детстве она попала в серьезную аварию и пережила три операции.

Ярослава заново училась ходить, но сильная девочка преодолела все трудности – и стала звездой.

Сегодня Ярославе Дегтяревой 14 лет. Она уже не так малышка из «Голоса», а красавица-подросток. Юная исполнительница успела сняться в нескольких фильмах и сериалах – «Жги!», «Заповедник» и «Включи музыку». Ярослава активно ведет соцсети, куда выкладывает свои каверы и кадры с живых выступлений. За страницей Ярославы Дегтяревой следят тысячи поклонников.