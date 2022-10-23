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Покорила россиян, спев «Кукушку»: как сейчас выглядит Ярослава Дегтярева с «Голоса»

23 октября 2022 17:45
Покорила россиян, спев «Кукушку»: как сейчас выглядит Ярослава Дегтярева с «Голоса»

Красавица и звезда Интернета.

В 2016 году юная певица Ярослава Дегтярева пронзительно спела песню «Кукушка» на шоу «Голос», прошла в финал программы и завоевала любовь миллионов фанатов. У девочки непростая жизненная история – в детстве она попала в серьезную аварию и пережила три операции.

Ярослава заново училась ходить, но сильная девочка преодолела все трудности – и стала звездой.

Сегодня Ярославе Дегтяревой 14 лет. Она уже не так малышка из «Голоса», а красавица-подросток. Юная исполнительница успела сняться в нескольких фильмах и сериалах – «Жги!», «Заповедник» и «Включи музыку». Ярослава активно ведет соцсети, куда выкладывает свои каверы и кадры с живых выступлений. За страницей Ярославы Дегтяревой следят тысячи поклонников.

Покорила россиян, спев «Кукушку»: как сейчас выглядит Ярослава Дегтярева с «Голоса»
Фото: кадр из видео YouTube-канала Ярослава Дегтярева (2022), Legion-Media, кадр из телепрограммы "Голос" (2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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