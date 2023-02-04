Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Покорила мужчин со всего мира: вот как выглядит самая красивая стюардесса из России

Покорила мужчин со всего мира: вот как выглядит самая красивая стюардесса из России

4 февраля 2023 10:30
Покорила мужчин со всего мира: вот как выглядит самая красивая стюардесса из России

Даже в воздухе наши девушки занимают призовые места.

Пассажиры самолетов уже не удивляются тому, что бортпроводницы — это всегда красивые девушки со стройной фигурой и очаровательными чертами лица. Не секрет, что работодатели действительно смотрят не только на рост и вес будущих стюардесс, но и на их внешность, которая в дальнейшем будет ассоциироваться с авиакомпанией.

Так и получилось, что каждая красавица из экипажа воздушного судна может на земле составить конкуренцию любой модели.

Между стюардессами даже организовали специальный конкурс красоты, а три года назад российская бортпроводница Алена Глухова удостоилась в нем титула вице-мисс мира.

Девушка обошла соперниц из-за рубежа и покорила сердца иностранных мужчин. Жгучая брюнетка с пухлыми губами и точеной фигурой быстро стала популярной в социальных сетях и даже завела личный блог, в котором выкладывает свою рутину и делится с подписчиками полезными советами.

Покорила мужчин со всего мира: вот как выглядит самая красивая стюардесса из России
Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video