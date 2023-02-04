Покорила мужчин со всего мира: вот как выглядит самая красивая стюардесса из России

Пассажиры самолетов уже не удивляются тому, что бортпроводницы — это всегда красивые девушки со стройной фигурой и очаровательными чертами лица. Не секрет, что работодатели действительно смотрят не только на рост и вес будущих стюардесс, но и на их внешность, которая в дальнейшем будет ассоциироваться с авиакомпанией.

Так и получилось, что каждая красавица из экипажа воздушного судна может на земле составить конкуренцию любой модели.

Между стюардессами даже организовали специальный конкурс красоты, а три года назад российская бортпроводница Алена Глухова удостоилась в нем титула вице-мисс мира.

Девушка обошла соперниц из-за рубежа и покорила сердца иностранных мужчин. Жгучая брюнетка с пухлыми губами и точеной фигурой быстро стала популярной в социальных сетях и даже завела личный блог, в котором выкладывает свою рутину и делится с подписчиками полезными советами.