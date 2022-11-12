Покорила миллионы россиян звонким голосом: вы ахнете увидев Еву Медведь из «Голоса» сейчас

5 лет назад малышка Ева Медведь покорила шоу «Голос. Дети» своим зажигательным исполнением песни Рэя Чарльза «Hit the Road Jack». Девочка стала финалисткой проекта и была в команде Нюши.

Юная исполнительница поет с трех лет и выступает в коллективе «Непоседы».

Сейчас Еве Медведь 13 лет. Девочка не рвется в шоу-бизнес, учится в одной из московских школ и продолжает выступать на сцене. Ева гастролирует с «Непоседами» и поет на различных фестивалях и праздниках. В этом году Ева Медведь даже получила почетный титул «Мисс Непоседа».

В этой подросшей девушке уже трудно узнать ту семилетнюю малышку – тем не менее, Ева не торопится взрослеть и выкладывает в соцсети фото в скромных нарядах и без макияжа.