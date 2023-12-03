Поколотил Макееву и бросил дочь: Полищук было бы стыдно за сына, и вот почему

Артист совсем не годится для семейной жизни.

Алексей Макаров последовал примеру матери и стал актером. Однако он скорее порочит имя матери громкими скандалами, нежели прославляет его яркими проектами со своим участием.

В личной жизни мачо всегда кипели нешуточные страсти. Многие помнят, какой красивой парой были Макаров и Анастасия Макеева. Но эти отношения закончились слишком некрасиво.

Артист оказался чересчур ревнивым. Во время очередной ссоры из-за подозрительного сообщения в телефоне он разозлился настолько, что поколотил возлюбленную. Простить рукоприкладство роковая красотка не смогла.

После расставания звезда экрана закрутил роман с другой актрисой — Викторией Богатыревой. Она подарила знаменитости дочь Варвару, но это не сподвигло его на создание крепкой семьи. Свою наследницу лицедей и вовсе бросил, активного участия в ее воспитании Макаров не принимает.