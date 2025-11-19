Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

19 ноября 2025 10:52
«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

В случае успеха в итоге получится трилогия.

Пока Джеймс Кэмерон дорабатывает следующий «Аватар», фанаты «Алиты: Боевого ангела» наконец-то получили долгожданный знак: режиссер прямо заявил, что продолжение точно будет. Более того — планируется трилогия.

Фильм 2019 года по манге GUNNM стал тем редким случаем, когда зрители поддержали проект сильнее критиков: при 61% на Rotten Tomatoes и 7,3 на IMDb картина собрала по миру более $404 млн и быстро обрела статус культовой.

Многие издания назвали «Алиту» лучшим фантастическим фильмом года, а Кэмерону и Родригесу до сих пор прилетают просьбы выпустить продолжение.

«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

И вот — хорошие новости

В беседе с Empire Кэмерон признался, что с Робертом Родригесом они буквально поклялись на крови снять как минимум еще один фильм. По его словам, обсуждается структура сразу двух фильмов — второй и третьей частей.

Роберт Родригес и я поклялись на крови снять еще как минимум один фильм про Алиту. Более того, мы уже обдумываем структуру, которая позволит перейти к третьей части. Хотя и один фильм нас бы полностью устроил. И да – работа над проектом уже идет.

«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

Еще один любопытный момент: Кэмерон недавно купил дом в Остине, штат Техас — именно там живет Родригес, а также располагается студия Troublemaker, где создавали первую «Алиту». Фанаты уверены, что это прямой намек: разработка вступила в активную фазу, а личная близость соавторов ускорит процесс.

О сюжете «Алиты 2» пока не сообщается, но очевидно, что новая история продолжит линию поиска истины о Залеме и прошлом Алиты. Первый фильм оборвался на самом интересном — главная героиня становится звездой моторбола. Кэмерон даст зрителям то, чего они хотят, правда, не очень скоро.

Ранее мы писали: Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Алита: Боевой ангел» (2018), «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей Готовьте пачку «Оскаров»: худшие прогнозы об «Аватаре 3» не сбылись – Кэмерон наконец исправил главную ошибку прошлых частей Читать дальше 7 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате Читать дальше 8 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го «Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше