«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет

Пока Джеймс Кэмерон дорабатывает следующий «Аватар», фанаты «Алиты: Боевого ангела» наконец-то получили долгожданный знак: режиссер прямо заявил, что продолжение точно будет. Более того — планируется трилогия.

Фильм 2019 года по манге GUNNM стал тем редким случаем, когда зрители поддержали проект сильнее критиков: при 61% на Rotten Tomatoes и 7,3 на IMDb картина собрала по миру более $404 млн и быстро обрела статус культовой.

Многие издания назвали «Алиту» лучшим фантастическим фильмом года, а Кэмерону и Родригесу до сих пор прилетают просьбы выпустить продолжение.

И вот — хорошие новости

В беседе с Empire Кэмерон признался, что с Робертом Родригесом они буквально поклялись на крови снять как минимум еще один фильм. По его словам, обсуждается структура сразу двух фильмов — второй и третьей частей.

Роберт Родригес и я поклялись на крови снять еще как минимум один фильм про Алиту. Более того, мы уже обдумываем структуру, которая позволит перейти к третьей части. Хотя и один фильм нас бы полностью устроил. И да – работа над проектом уже идет.

Еще один любопытный момент: Кэмерон недавно купил дом в Остине, штат Техас — именно там живет Родригес, а также располагается студия Troublemaker, где создавали первую «Алиту». Фанаты уверены, что это прямой намек: разработка вступила в активную фазу, а личная близость соавторов ускорит процесс.

О сюжете «Алиты 2» пока не сообщается, но очевидно, что новая история продолжит линию поиска истины о Залеме и прошлом Алиты. Первый фильм оборвался на самом интересном — главная героиня становится звездой моторбола. Кэмерон даст зрителям то, чего они хотят, правда, не очень скоро.

