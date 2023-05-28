Поклонники забили тревогу: в изможденной старушке Викторию Бекхэм не узнать (фото)

«Экс-перчинка» Виктория Бекхэм переживает не самые лучшие времена. Перемены в семейной жизни даются певице с трудом, а непростое эмоциональное состояние отражается на ее внешности.

Недавно 48-летняя супруга Дэвида Бекхэма выложила в соцсети снимки, которые повергли публику в шок. Звезда предстала в нежном женственном платье, однако ее внешний вид вызывает много вопросов. Виктория не просто сильно похудела за последнее время, она превращается в скелет. Вполне вероятно, у нее нервное истощение. Бекхэм выглядит изможденной и сильно постаревшей, хоть и старается держать лицо на публике.

Поклонники не знают, что и думать. Возможно, до такого состояния звезду довел старший сын Бруклин. Не так давно он женился на богатой наследнице Николе Пельтц и перестал общаться с родителями. Бруклин даже не приехал к ним на Рождество, которое Виктория традиционно устраивает каждый год. Все эти семейные передряги не могли не сказаться на состоянии артистки, которая буквально тает на глазах.