Поклонники забили тревогу: Стаса Михайлова не узнать (фото)

Любимец россиянок Стас Михайлов известен своей любовью к преображениям. Артисту 54 года, но он по-прежнему стремится к совершенству. Правда, не всех устраивают его метаморфозы.

Дело в том, что Михайлов феноменально похудел за последнее время. Поклонники даже забили тревогу, ведь из импозантного мужчины в самом соку он постепенно превращается в худосочного старика. По их мнению, эти перемены могут быть связаны с серьезной болезнью.

Однако все дело в диете, а не в недуге. Михайлов придерживается специального голодания по указанию своей жены Инны. Артист пьет целебные отвары, отказывается от еды по утрам и ест всего два раза в день. Благодаря такому рациону Стас потерял 15 килограммов и словно помолодел.

Толчком к здоровому образу жизни стала операция по удалению аппендикса, которую Михайлов перенес прошлой зимой. С тех пор жена четко следит за образом жизни мужа и сама придерживается такого же режима. Но поклонниц это все равно не радует. Они опасаются, что певец может зайти слишком далеко, слепо доверяя Инне.