Поклонники забили тревогу: овдовевшую Дарью Донцову не узнать (фото)

Судьба приготовила Дарье Донцовой немало трудных испытаний. Одним из которых стал рак. Чтобы справиться с этим страшным недугом, писательница решилась пройти курсы химиотерапии и сделать несколько операций. Женщине удалось излечиться, но внезапно эта беда настигла ее любимого человека.

Третьему супругу знаменитости поставили такой же диагноз. Мужчина не терял оптимизма и проходил специальное лечение. Однако болезнь взяла верх, и в марте этого года Александр Донцов скончался.

Овдовевшая писательница старается не падать духом и продолжает делиться с поклонниками подробностями своей жизни. Недавно она опубликовала снимки из спортзала, на которых продемонстрировала великолепную растяжку. Однако пользователи обеспокоились внешним видом женщины.