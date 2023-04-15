Поклонники забили тревогу: овдовевшую Дарью Донцову не узнать (фото)
Она старается не падать духом.
Судьба приготовила Дарье Донцовой немало трудных испытаний. Одним из которых стал рак. Чтобы справиться с этим страшным недугом, писательница решилась пройти курсы химиотерапии и сделать несколько операций. Женщине удалось излечиться, но внезапно эта беда настигла ее любимого человека.
Третьему супругу знаменитости поставили такой же диагноз. Мужчина не терял оптимизма и проходил специальное лечение. Однако болезнь взяла верх, и в марте этого года Александр Донцов скончался.
Овдовевшая писательница старается не падать духом и продолжает делиться с поклонниками подробностями своей жизни. Недавно она опубликовала снимки из спортзала, на которых продемонстрировала великолепную растяжку. Однако пользователи обеспокоились внешним видом женщины.
«Совсем худенькая», «Ничего себе», «Здоровья вам!», «Храни вас Бог», — прокомментировали фото подписчики Донцовой.