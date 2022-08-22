Поклонники в шоке: исхудавший Иглесиас сделал заявление о расставании с Курниковой

47-летний Энрике Иглесиас вновь дал повод для обсуждений своей личной жизни. В соцсетях он сделал заявление, сообщив, что вынужден покинуть семью. Следующий месяц он проведет в Лас-Вегасе. Певец поспешил упокоить поклонников, заподозривших его в расставании с Анной Курниковой. Он сообщил, что такое длительное путешествие объясняется работой — у певца запланировано несколько выступлений, перед которыми должны пройти еще и репетиции.

Возлюбленная Иглесиаса не будет сопровождать исполнителя в этой поездке, она останется дома, в Майами. Таким образом, расстаются они лишь на время, когда будут проходить концерты Энрике. Однако внимательные фанаты пары тут же вспомнили, что обычно экс-спортсменка с удовольствием летала по всему миру вместе с музыкантом. Вероятно, ее отказ от путешествия связан с необходимостью заботиться о детях: в 2020 году у пары родился третий ребенок, дочка Маша.

Первый раз мамой Анна стала еще в 2017 году, подарив певцу близнецов. Мальчика и девочку назвали Николасом и Люси. Беременность бывшей теннисистке удалось скрывать до последнего.