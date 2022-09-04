Поклонники в шоке: Хюррем-султан раскрыла свой главный секрет
Артистка не справилась со сложной ролью.
Мерьем Узерли стала известна благодаря исторической драме «Великолепный век». Даже спустя годы после финала сериала поклонники до сих пор ассоциируют артистку именно с этим проектом. Однако, как оказалось, для самой знаменитости сериал оказался далеко не самым приятным опытом.
По словам Узерли, роль возлюбленной султана Сулеймана была чересчур тяжелой для нее. Дело в том, что артистка не разделяла убеждений своей героини и считала ее слишком агрессивной и злой. Чтобы играть правдоподобно, она старалась находить оправдания поступкам Хюррем-султан.
Со временем, как рассказала актриса в документальном фильме «Создание легенды», она начала забывать, где кончается ее работа и начинается жизнь вне съемочной площадки. Все чаще и чаще Узерли ощущала себя именно Хюррем-султан, а продюсеры и зрители видели в ней только ее героиню. В итоге за несколько лет работы артистка возненавидела образ, принесший ей успех и богатство, и даже сбежала со съемок третьего сезона, самовольно расторгнув свой контракт.