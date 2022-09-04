Поклонники в шоке: Хюррем-султан раскрыла свой главный секрет

Мерьем Узерли стала известна благодаря исторической драме «Великолепный век». Даже спустя годы после финала сериала поклонники до сих пор ассоциируют артистку именно с этим проектом. Однако, как оказалось, для самой знаменитости сериал оказался далеко не самым приятным опытом.

По словам Узерли, роль возлюбленной султана Сулеймана была чересчур тяжелой для нее. Дело в том, что артистка не разделяла убеждений своей героини и считала ее слишком агрессивной и злой. Чтобы играть правдоподобно, она старалась находить оправдания поступкам Хюррем-султан.

Со временем, как рассказала актриса в документальном фильме «Создание легенды», она начала забывать, где кончается ее работа и начинается жизнь вне съемочной площадки. Все чаще и чаще Узерли ощущала себя именно Хюррем-султан, а продюсеры и зрители видели в ней только ее героиню. В итоге за несколько лет работы артистка возненавидела образ, принесший ей успех и богатство, и даже сбежала со съемок третьего сезона, самовольно расторгнув свой контракт.