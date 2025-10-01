Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

1 октября 2025 09:25
Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

Он уже смотрел на нее иначе.

История любви Хюррем-султан и султана Сулеймана Великолепного всегда воспринималась легендарной и даже немного нереальной, еще до выхода «Великолепного века». Они были вместе почти 40 лет, и долгое время казалось, что эта страсть никогда не угаснет.

Ради любимой хасеки правитель отказывался от других женщин, дарил ей невиданную власть и прощал то, за что любую другую давно ждала бы ссылка или казнь.

Но однажды произошло событие, которое, по мнению многих поклонников сериала, изменило все.

Ссора из-за покоев Валиде

Когда скончалась Валиде-султан, мать правителя, в гареме началась борьба за ее покои. Первой туда решила перебраться Махидевран, бывшая фаворитка султана. Хюррем возмутилась: как можно нарушать траур и занимать комнаты великой Валиде? Сулейман поддержал ее мнение и запретил Махидевран переезд.

Однако спустя короткое время сама Хюррем самовольно заняла эти покои. Гарем загудел от слухов, а султан пришел к жене с упреком и желанием посавить на место. Но вместо привычных слез и просьб о прощении Хюррем ответила резко: «И ты должен знать свое место».

Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

В тот момент Сулейман впервые увидел перед собой не любящую и преданную жену, а женщину, которая идет к цели любой ценой.

Угасшие чувства

Вскоре их отношения резко изменились. Хюррем заболела, но султан перестал проявлять к ней прежнюю заботу. Он почти не интересовался ее состоянием, а порой даже верил слухам, обвинявшим ее в интригах против других женщин гарема.

Именно тогда рядом с ним появилась новая фаворитка — юная и невероятно красивая Мерзибе-хатун. Сначала она навещала султана редко, но вскоре их встречи стали ежедневными. И в поездку к сыну Сулейман отправился не с Хюррем, а с Мерзибе.

Даже тяжело больная Хюррем не могла смириться с тем, что кто-то другой покорил сердце ее мужа. Спустя два года Мерзибе внезапно скончалась от отравления. Официальной версии так и не появилось, но многие догадывались, кто мог стоять за ее смертью.

Хюррем пережила соперницу всего на полгода. Ее уход стал окончательной точкой в этой истории.

Ранее мы писали: Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу Читать дальше 3 октября 2025
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) «Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам) Читать дальше 2 октября 2025
«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота «По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота Читать дальше 30 сентября 2025
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов Читать дальше 29 сентября 2025
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены Читать дальше 3 октября 2025
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца 3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца Читать дальше 30 сентября 2025
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT «Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT Читать дальше 29 сентября 2025
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу «100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу Читать дальше 29 сентября 2025
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает «Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше