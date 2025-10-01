Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

Он уже смотрел на нее иначе.

История любви Хюррем-султан и султана Сулеймана Великолепного всегда воспринималась легендарной и даже немного нереальной, еще до выхода «Великолепного века». Они были вместе почти 40 лет, и долгое время казалось, что эта страсть никогда не угаснет.

Ради любимой хасеки правитель отказывался от других женщин, дарил ей невиданную власть и прощал то, за что любую другую давно ждала бы ссылка или казнь.

Но однажды произошло событие, которое, по мнению многих поклонников сериала, изменило все.

Ссора из-за покоев Валиде

Когда скончалась Валиде-султан, мать правителя, в гареме началась борьба за ее покои. Первой туда решила перебраться Махидевран, бывшая фаворитка султана. Хюррем возмутилась: как можно нарушать траур и занимать комнаты великой Валиде? Сулейман поддержал ее мнение и запретил Махидевран переезд.

Однако спустя короткое время сама Хюррем самовольно заняла эти покои. Гарем загудел от слухов, а султан пришел к жене с упреком и желанием посавить на место. Но вместо привычных слез и просьб о прощении Хюррем ответила резко: «И ты должен знать свое место».

В тот момент Сулейман впервые увидел перед собой не любящую и преданную жену, а женщину, которая идет к цели любой ценой.

Угасшие чувства

Вскоре их отношения резко изменились. Хюррем заболела, но султан перестал проявлять к ней прежнюю заботу. Он почти не интересовался ее состоянием, а порой даже верил слухам, обвинявшим ее в интригах против других женщин гарема.

Именно тогда рядом с ним появилась новая фаворитка — юная и невероятно красивая Мерзибе-хатун. Сначала она навещала султана редко, но вскоре их встречи стали ежедневными. И в поездку к сыну Сулейман отправился не с Хюррем, а с Мерзибе.

Даже тяжело больная Хюррем не могла смириться с тем, что кто-то другой покорил сердце ее мужа. Спустя два года Мерзибе внезапно скончалась от отравления. Официальной версии так и не появилось, но многие догадывались, кто мог стоять за ее смертью.

Хюррем пережила соперницу всего на полгода. Ее уход стал окончательной точкой в этой истории.

Ранее мы писали: Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов