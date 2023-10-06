Поклонники потеряли дар речи при виде сына Абдулова и Алферовой: копия отца

Александр Абдулов и Ирина Алферова прожили в браке 17 лет. Их пару называли самой красивой в российском шоу-бизнесе, однако в 1993 году супруги развелись. Официально совместных детей у избранников не было, но Абдулов воспитывал дочь жены от первого брака Ксению, также ставшую актрисой.

Единственного ребенка известному артисту родила молодая жена Юлия Мешина. Женя появилась на свет за год до ухода папы. Но даже после смерти звезды «Чародеев» его брак с Алферовой не дает покоя поклонникам. В фанатской группе, посвященной паре, появилось фото загадочного молодого человека, которого представили как сына актеров.

Пухлые губы, изящные черты лица и пышная копна волос — прямо как у Александра Абдулова. В такого красавца сложно не влюбиться. Однако парень не является отпрыском секс-символов отечественного кино. Изображение было создано с помощью специальной программы, чтобы представить, как мог бы выглядеть плод любви экс-супругов.