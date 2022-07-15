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Поклонники не стали молчать: Анфиса Чехова попалась на нелепой лжи

15 июля 2022 17:52
Поклонники не стали молчать: Анфиса Чехова попалась на нелепой лжи

Телеведущая заявила, что смогла похудеть при помощи психологии.

Пользователи соцсетей раскритиковали 44-летнюю Анфису Чехову. На днях она анонсировала в Сети авторскую программу «Путеводитель к легкости». По ее словам, за десятки лет борьбы с лишним весом она уже стала настоящим экспертом по похудению. Сейчас телеведущая находится в прекрасной форме. Как она уверяет, добиться такого эффекта ей удалось не с помощью диет, хирургов или постоянных занятий в спортзале, а благодаря изменению способа мышления.

«Психология толстого человека никогда не позволит вам быть стройными», — заявила она фолловерам.

Вот только поклонники не стали молчать, поймав Чехову на нелепой лжи. Они без труда вспомнили, что еще недавно она рассказывала фанатам о других способах, которые помогли ей сбросить лишний вес.

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«Сами рассказывали об интервальном голодании», «Похудела, потому что сделала операцию на желудок», «Это просто модно сейчас, и все деньги на этом делают», «Зачем врать? Смотрим ваши посты — правильное питание и спорт», «Вы сделали операцию. Это очевидный факт», — написали комментаторы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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