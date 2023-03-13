Поклонники Горшка в ужасе: что не так с модным сериалом «Король и Шут»

Новый биографический сериал «Король и Шут» успел наделать много шума. Что же не так с этой киноисторией о культовой панк-группе нулевых?

Поклонники «КиШа» ждали ленту, близкую к документальному кино. Они надеялись, что авторы расскажут о становлении группы, их восхождении к славе и оглушительном успехе. Но их ожидания жестоко обманули.

Уже в первом эпизоде один из участников группы, Горшок, показан как человек, зависимый от пагубных пристрастий. Персонаж готов на любые безумства, но его сдерживает мудрый и рассудительный Князь. Поклонников возмутило, что создатели утрировали личность Михаила Горшенева, который в реальной жизни был не настолько безбашенным и сумасшедшим. Зато Андрей Князев показан как голос разума, взывающий друга к совести. Зрителям такой нарочитый контраст категорически не понравился.

Сериал уже собрал множество отрицательных кинорецензий. Вот что пишут пользователи Сети: «Это не Горшок, а какой-то дурковатый тип», «Вся история их отношений строится на том, какой Горшок был непроходимый алкоголик, а Князь — весь такой рассудительный и правильный на его фоне».