Поклонники глазам не поверили: князь Репнин из «Бедной Насти» изменился до неузнаваемости

Петр Красилов влюбил в себя миллионы женщин по всей стране, воплотив князя Репнина в сериале «Бедная Настя». Однако поклонниц актера ждало большое разочарование. С момента выхода проекта на экраны артист кардинально изменился.

От тонкого и звонкого князя не осталось и следа. Не так давно актер дал интервью для программы «Мой герой», где предстал во всей красе. Зрители не поверили своим глазам, увидев некогда привлекательного Красилова: тот набрал лишний вес, из-за чего начал выглядеть гораздо старше своих лет.

Именно в этом многие увидели причину того, что режиссеры больше не зовут Красилова в свои проекты. Интернет-пользователи посоветовали звезде срочно взяться за себя и обратить внимание на свое «пузо, лежащее на коленях». Между тем актер, который признает, что больше не похож на юного мальчика, на замечания в свой адрес не реагирует и довольствуется работой в театре.