«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь

Несмотря на отличный рейтинг в 8 баллов, досталось даже ребенку.

Советский фильм «Чародеи» (1982) многие считают культовой новогодней картиной, а его рейтинг на Кинопоиске стабильно держится на высокой отметке 8.0. Однако у него находится немало критиков среди современных зрителей.

Ключевые претензии касаются упрощения сюжета, устаревших спецэффектов, раздражающих персонажей и юмора, который не всегда находит отклик у нового поколения. Вот 5 критериев, которые выделяют современные зрители:

1. Сюжет: магия разбилась о реальность

Снятый по мотивам повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу», фильм превратился в сказку для семейного просмотра. И если в книге были философские шутки и абсурдный юмор, то в кино — упрощенная история про «любовь побеждает всё».

Иван Пухов здесь не столько гений-изобретатель, сколько романтичный неудачник, чьи провалы должны вызывать умиление.

2. Слишком маленькая сестра Ивана

Девочка была гораздо младше своего брата, и именно эта разница в возрасте многим зрителям кажется неуместной. Мол, постоянные улыбки и песни, разбавляющие сюжет, делают фильм похожим на детский утренник и вызывают раздражение.

3. «Картонные» спецэффекты

Летающие чайники и исчезающие люди в 1982 году выглядели впечатляюще, но сегодня они напоминают школьную самодеятельность. Особенно забавно выглядят «магические» переходы между мирами.

4. Устаревший юмор

Юмор в фильме сильно привязан к своей эпохе. Многие шутки, которые в СССР цитировали на каждом шагу, сегодня звучат как абсурдные мемы и могут быть непонятны тем, кто не вырос на советских анекдотах.

5. Алена и ее... блестящее лицо

Некоторым зрителям не нравится образ главной героини. Отмечается, что сцены, где ее персонаж был околдован и вел себя ехидно и расчетливо, удались актрисе Александре Яковлевой гораздо лучше, чем эпизоды, где она играет добрую и влюбленную.

«Но больше всего мне не нравилась там Алена, главная героиня. У нее постоянно блестело лицо, словно смазанное жиром. И она очень ехидно улыбалась», — отмечает автор Дзен-канала «Есть время под солнцем».

Что говорят в комментариях

Многие пользователи разделяют это критическое мнение:

«Не нравился никогда, пересмотреть желания нет, наивно и слишком наиграно»,

«Фильм не люблю. Ужжжасно не люблю. Девочка бесит! Но главная проблема в том, что ожидалось-то чудо от Стругацких, а получилось... сами видели»,

«Фильм на уровне школьной самодеятельности, причем самой слабой. Испанский стыд за прекрасных актеров. Больше всего раздражает сестра главного героя».

Но были и те, кто не согласился:

«А меня ничего не раздражало в "Чародеях" раньше и не раздражает сейчас. Наоборот, иногда хочется пересмотреть его в 1001 раз. Мне он поднимает настроение»,

«Мой любимый фильм! Обязательно смотрю его 31 декабря. Он, может, и наивен, но он добрый, чистый и прекрасный, в отличие от современного кино»,

«Сколько людей, столько и мнений. Мне нравится этот позитивный, новогодний фильм игрой актеров, музыкой и юмором. Часто его смотрю, хоть уже знаю наизусть все сюжеты».

Вывод

Таким образом, «Чародеи» — это фильм, который с годами расколол аудиторию. Для одних он — милый, но безнадежно устаревший продукт своего времени с наивным сюжетом и раздражающими моментами.

Для других — неизменный источник новогоднего настроения, тепла и ностальгии. Его сила не в идеальности, а в той уникальной атмосфере доброй, хоть и неуклюжей, магии, которая продолжает находить своего зрителя, несмотря ни на что.

