Поклонники бьют тревогу: что случилось с лицом Ани Лорак

Ани Лорак покорила сердца поклонников не только своим творчеством, но и красотой. Миллионы фанатов признаются в любви эффектной шатенке и не могут сдержать свой восторг. Однако в последнее время поклонники начали замечать неожиданные перемены во внешности артистки.

Как отмечают внимательные фанаты, сейчас Лорак выглядит одутловато и болезненно. Как уверена пластический хирург Лия Гавашели, такие перемены могут быть связаны с лишним весом и чрезмерно большим количеством косметологических процедур. Также эксперт отмечает и непропорциональные грудные импланты, из-за которых артистка выглядит непропорционально.

«Бросается в глаза увлечение косметологией: присутствует перебарщивание с филлерами, отечность и несоблюдение пропорций», — утверждает эксперт.

При этом хирург уверена, что ситуацию еще можно исправить. По словам Гавашели, которую цитирует портал «СтарХит », в первую очередь артистке необходимо похудеть, а потом перейти на косметологию и восстановить контуры лица с помощью фокусированного ультразвука и микроигольчатого RF-лифтинга. После этого она вернется к своему прежнему облику.