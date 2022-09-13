Поклонницы бьют тревогу: куда на самом деле пропал «кудрявый» из группы «На-На»

Владимир Асимов известен как солист группы «На-На», от которого были без ума миллионы девушек по всей стране. Любовь фанаток не знала границ: они преследовали артиста буквально по пятам, пытались пробраться к нему в гостиничный номер и отправляли свое нижнее белье.

Новость об уходе певца из группы прозвучала как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что Асимов решит покинуть коллектив. Какое-то время после этого он изредка выступал с бывшими коллегами, но в то же время старался развивать сольную карьеру. Выпустив несколько композиций, исполнитель неожиданно пропал с радаров.

Не так давно поклонники, которые ничего не слышали о «кудрявом» из «На-На», забили тревогу, решив, что он мог и вовсе уйти из жизни. Однако на самом деле все не так страшно. Асимов в полном порядке.

В настоящий момент он вместе с супругой Татьяной Томилиной, подарившей ему сына Семена, живет в Испании, о чем в эфире программы «Привет, Андрей!» рассказал музыкант Вячеслав Жеребкин. Асимов ведет закрытый образ жизни и отказывается не только от ведения соцсетей, но и от общения с журналистами.