Покинула страну со скандалом: Карл III указал Меган Маркл ее место
Удача не улыбнулась герцогине.
Меган Маркл побывала на траурных мероприятиях по случаю кончины Елизаветы II не просто так. Выяснилось, что герцогиня преследовала корыстные цели, но потерпела крах.
Супруга принца Гарри прибыла вместе с ним в Великобританию, зная, что члены его семьи не будут ей рады. Это мало волновало бывшую актрису, у которой был свой план. Перед возвращением в США Маркл настаивала на личной встрече с отцом своего избранника — королем Карлом III.
Монарх общаться с бывшей актрисой не захотел и указал ей на ее место. В итоге герцогине пришлось вернуться домой со скандалом. Как пишет портал Hollywoodlife, Маркл хотела окончательно расставить все точки над «i» в непростых отношениях с королевской семьей.
В Сети предполагают, что она намеревалась объясниться перед Карлом III за свое недавнее интервью, в котором допустила ряд неосторожных высказываний. Как бы там ни было, задуманное герцогине не удалось.