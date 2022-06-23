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Покинула страну с 84-летним Кончаловским: Высоцкая вышла на связь

23 июня 2022 14:55
Покинула страну с 84-летним Кончаловским: Высоцкая вышла на связь

Актриса решила позволить себе небольшие каникулы.

Юлия Высоцкая рассказала, что отправилась в отпуск вместе со своим супругом Андреем Кончаловским. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личных социальных сетях.

В записи артистка, хранившая молчание в Интернете несколько недель, поделилась живописным снимком, на котором позирует на фоне одного из курортов Италии. Как оказалось, на средиземноморское побережье знаменитости отправились в непродолжительный отпуск. Высоцкая не стала раскрывать подробности своего путешествия и предпочла даже не делиться названием города с поклонниками, которые были удивлены неожиданным новостям. В комментариях они пожелали паре приятного путешествия.

«Очень рады за вас, хорошего отдыха», — отметили поклонники.

При этом стало известно, что супруги в ближайшее время планируют вернуться в Россию. Дело в том, что Высоцкая принимает участие сразу в нескольких театральных постановках, поэтому не может надолго отлучаться из страны.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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