Покинула страну и замаскировалась: от кого Ксюша из «Моей прекрасной няни» пряталась в Лондоне

Ситком «Моя прекрасная няня» сделал абсолютной звездой не только Анастасию Заворотнюк. Слава досталась и остальным исполнителям центральных ролей. И если Сергей Жигунов к вниманию поклонниц привык, то для юной Ирины Андреевой популярность стала тяжелым испытанием.

Роль Ксюши Шаталиной девочка получила, когда ей было всего 10 лет. За несколько лет съемок Ира стала настолько известна, что ее начали узнавать на улице. Поклонники ожидали, что девочка поступит в актерское училище и порадует их новыми ролями, но вместо этого она выбрала другой путь.

Андрееву так тяготило внимание фанатов, что в 16 лет она переехала в Лондон. Там девушка завершила образование в школе, после чего стала студенткой Королевского колледжа, выбрав профессию в сфере международной политики. Но и в Англии девушку продолжали узнавать как младшую Шаталину. Тогда Ирина решила «замаскироваться» и перекрасилась в блондинку.

Сейчас Андреевой уже исполнилось 28 лет. О ее месте работы ничего не известно. Она состоит в отношениях с членом английской сборной по регби.