Покинула СССР и вернулась: почему на самом деле Румянцева вынуждена была отказаться от кино

Благодаря ролям в фильмах «Неподдающиеся», «Королева бензоколонки» и «Девчата» Надежда Румянцева к середине 60-х годов стала настоящей звездой советского кино. Но затем она просто пропала с экранов к большому огорчению фанатов. Оказалось, что актриса была вынуждена отказаться от кино ради семейной жизни.

Ее второй супруг, дипломат Вилли Хштоян, строил карьеру в Министерстве внешней торговли и дослужился до должности торгпреда. По распределению его направили возглавлять советское торговое представительство сначала в Египет, а затем пообещали переезд в Малайзию. Чиновник обязан был переехать за рубеж вместе с семьей, иначе мог лишиться заманчивого предложения. Надежде ничего не оставалось, кроме как последовать за супругом.

Несколько лет она провела за рубежом без работы. В свободное время актриса плавала в бассейне и занималась теннисом. Обратно в СССР пара вернулась только в середине 70-х. Режиссеры стали предлагать актрисе лишь второстепенные, эпизодические роли и озвучку мультфильмов или иностранных картин.