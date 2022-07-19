Покинул Турцию не просто так: Султан Сулейман из «Великолепного века» раскрыл все карты

Халит Эргенч рассказал подробности своей жизни в Лондоне. Как оказалось, артист выбрал жизнь на две страны.

Не так давно стало известно, что звезда «Великолепного века» и его избранница Бергюзар Корель после рождения их третьего ребенка решили обосноваться в Лондоне. Супруги купили квартиру в одном из центральных районов города и построили там уютный дом, о котором Корель активно рассказывает в своих социальных сетях. При этом, как оказалось, знаменитости не собираются навсегда переезжать в Англию.

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По словам артистов, которые не так давно были замечены в турецком городе Чешме, они очень часто возвращаются в Турцию, где остались их друзья и близкие. При этом регулярно летает между городами именно Эргенч из-за своей работы, а Корель старается посвящать свое время воспитанию наследников.

«Мы разделили нашу жизнь на две страны. Мы не закрыли свой дом в Турции, наша жизнь здесь продолжается», — цитирует слова артистов портал RusTurkey .

Также Корель подчеркнула, что и турецкие друзья стараются как можно чаще приезжать в их новый дом в Лондоне. Якобы они не забывают про актеров и стараются поддерживать общение, несмотря на расстояние.