Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского

Советские комедии, которые мы, кажется, знаем наизусть, хранят немало секретов. Один из самых интригующих связан с финалом культового фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Оказывается, судьба обаятельного жулика Жоржа Милославского могла сложиться куда менее радужно, и лишь решение цензоров подарило ему то самое загадочное будущее, которое зрители видят в финале.

Истинная концовка вора-домушника

Изначально по замыслу режиссера аферист в блестящем исполнении Леонида Куравлёва всё-таки не уходил от ответственности. После знаменитой погони по коридорам дома его ждало продолжение: Милославский, спасаясь от милиции, пытался скрыться на речном трамвайчике.

Именно там его и настигало заслуженное правосудие. Эти кадры, наряду с другими вырезанными сценами, много лет ходили среди поклонников на видеокассетах под таинственным названием «Черные перчатки», оставаясь своеобразной кино-легендой.

Вырезанная сцена и версии

Почему же эту сцену вырезали? Версии расходятся. По одной из них, цензоры просто пожалели героя, который, будучи отъявленным пройдохой, в то же время трогательно и искренне патриотично отказался уступать «шведам» Кемскую волость.

Образ обаятельного негодяя, чьи проделки зрители прощали, был испорчен таким однозначно трагичным финалом. Создатели картины, чувствуя эту зрительскую симпатию, возможно, и сами не захотели расстраивать публику.

Но была и другая, более весомая причина — цензурная. Картина и без того подверглась серьезному давлению. Из фильма вырезали сцену, где Иван Грозный жарит на современной кухне котлеты, а знаменитую реплику Милославского на вопрос о том, кто оплатит банкет, пришлось и вовсе переписывать.

Фраза: «Народ, батюшка!» была категорически невозможна для советского экрана по идеологическим соображениям, и ее заменили на нейтральное «Уж точно не мы».

Таким образом, таинственное исчезновение Милославского в финале — это не просто режиссерский ход, оставляющий место для фантазии, а результат сложного монтажа, цензурных правок и желания сохранить того самого, полюбившегося всем обаятельного жулика.

