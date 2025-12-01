Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского

Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского

1 декабря 2025 10:23
Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского

Сцена, которую не покажут на ТВ.

Советские комедии, которые мы, кажется, знаем наизусть, хранят немало секретов. Один из самых интригующих связан с финалом культового фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Оказывается, судьба обаятельного жулика Жоржа Милославского могла сложиться куда менее радужно, и лишь решение цензоров подарило ему то самое загадочное будущее, которое зрители видят в финале.

Истинная концовка вора-домушника

Изначально по замыслу режиссера аферист в блестящем исполнении Леонида Куравлёва всё-таки не уходил от ответственности. После знаменитой погони по коридорам дома его ждало продолжение: Милославский, спасаясь от милиции, пытался скрыться на речном трамвайчике.

Именно там его и настигало заслуженное правосудие. Эти кадры, наряду с другими вырезанными сценами, много лет ходили среди поклонников на видеокассетах под таинственным названием «Черные перчатки», оставаясь своеобразной кино-легендой.

Вырезанная сцена и версии

Почему же эту сцену вырезали? Версии расходятся. По одной из них, цензоры просто пожалели героя, который, будучи отъявленным пройдохой, в то же время трогательно и искренне патриотично отказался уступать «шведам» Кемскую волость.

Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского

Образ обаятельного негодяя, чьи проделки зрители прощали, был испорчен таким однозначно трагичным финалом. Создатели картины, чувствуя эту зрительскую симпатию, возможно, и сами не захотели расстраивать публику.

Но была и другая, более весомая причина — цензурная. Картина и без того подверглась серьезному давлению. Из фильма вырезали сцену, где Иван Грозный жарит на современной кухне котлеты, а знаменитую реплику Милославского на вопрос о том, кто оплатит банкет, пришлось и вовсе переписывать.

Фраза: «Народ, батюшка!» была категорически невозможна для советского экрана по идеологическим соображениям, и ее заменили на нейтральное «Уж точно не мы».

Показываем альтернативный финал «Ивана Васильевича»: Гайдай скрыл от людей конец пути Милославского

Таким образом, таинственное исчезновение Милославского в финале — это не просто режиссерский ход, оставляющий место для фантазии, а результат сложного монтажа, цензурных правок и желания сохранить того самого, полюбившегося всем обаятельного жулика.

«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео).

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость В «мусорную корзину» такой финал: зрители узнали реальную концовку «Экипажа» Митты — и пришли в ярость Читать дальше 12 декабря 2025
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» «Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса» Читать дальше 11 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет Читать дальше 9 декабря 2025
Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Прошлое у Алисы не такое уж светлое: за доброй историей «Гостьи из будущего» скрывается катастрофа — именно поэтому космопираты так ее боялись Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше