«Показушная помощь»: подноготную поведения Гагариной на шоу «Голос. Уже не дети» раскрыл певец

Юный певец Акмаль стали известен благодаря участию в шоу «Голос.Дети». Сегодня повзрослевший исполнитель вернулся на сцену в продолжении проекта. Подросток выбрал команду Полины Гагариной и раскрыл правду о том, как звезда работает с юными вокалистами.

По словам Акмаля, он выбирал наставника по сходству музыкальных направлений. Единственная девушка в жюри показалась ему наиболее «попсовой», поэтому парень рассчитывал легче найти с ней общий язык.

Певец рассказал изданию StarHit, что сработаться с Гагариной ему действительно удалось. Приятным удивлением оказалось то, что Полина сама приезжает на репетиции и помогает участникам шоу подготовиться к очередному выступлению. «Правда, иногда казалось, что это показушная помощь», — уточнил Акмаль.

Молодой человек считает, что наставникам стоило бы быть к своим подопечным более лояльными — критики хватает и от редакторов. В этом плане проект «Уже не дети» ничем не отличается от обычного детского «Голоса».