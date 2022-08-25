Показное дружелюбие: за что Джулия Робертс ненавидит Николь Кидман

Двум ярким звездам Голливуда трудно ужиться на одной съемочной площадке. И пример Джулии Робертс и Николь Кидман служит тому доказательством. Актрисы, которые и прежде не ладили друг с другом, засветились вместе в фильме «Тайна в их глазах». В результате их отношения испортились окончательно.

В Сети и ранее ходили разговоры о непростом характере рыжеволосой бестии. Многие коллеги отмечают, что она, мягко говоря, недружелюбная. Однако Робертс полагает, что ей далеко до невыносимого нрава Кидман, презирающей всех вокруг.

Оказалось, что звезда фильма «Красотка» ненавидит свою коллегу за ее королевские замашки и надменность. Актриса говорила о том, что Кидман не уважает своих партнеров по съемочной площадке и другой персонал, задействованный на съемках.

Свою вражду актрисы стараются не афишировать, демонстрируя по отношению друг к другу показное дружелюбие. Однако тот факт, что с промотура вышеупомянутой ленты у звезд нет ни одной совместной фотографии, говорит сам за себя.