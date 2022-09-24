«Показалось, что близнецы»: архивное фото Расторгуева в крайне неожиданной компании заставило народ ахнуть
Сходство певца с известным рокером поразило поклонников.
Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился в соцсетях архивным снимком – на нем он запечатлен с коллегой на ВИА «Лейся, песня» Валерием Кипеловым. Впоследствии пути артистов разошлись: Расторгуев стал петь патриотические песни, а Кипелов подался в рок. Но поклонники певца отметили, как же в молодости были похожи артисты.
«Показалось что близнецы», «Два молодца, одинаковы с лица», — написали в комментариях фанаты.
Подписчики Расторгуева пришли в восторг от вида молодых артистов и вспомнили о своей молодости: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Красавчики!», — отмечали под снимком.