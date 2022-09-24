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Киноафиша Статьи «Показалось, что близнецы»: архивное фото Расторгуева в крайне неожиданной компании заставило народ ахнуть

«Показалось, что близнецы»: архивное фото Расторгуева в крайне неожиданной компании заставило народ ахнуть

24 сентября 2022 15:15
«Показалось, что близнецы»: архивное фото Расторгуева в крайне неожиданной компании заставило народ ахнуть

Сходство певца с известным рокером поразило поклонников.

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился в соцсетях архивным снимком – на нем он запечатлен с коллегой на ВИА «Лейся, песня» Валерием Кипеловым. Впоследствии пути артистов разошлись: Расторгуев стал петь патриотические песни, а Кипелов подался в рок. Но поклонники певца отметили, как же в молодости были похожи артисты.

«Показалось что близнецы», «Два молодца, одинаковы с лица», — написали в комментариях фанаты.

Подписчики Расторгуева пришли в восторг от вида молодых артистов и вспомнили о своей молодости: «Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Красавчики!», — отмечали под снимком.

«Показалось, что близнецы»: архивное фото Расторгуева в крайне неожиданной компании заставило народ ахнуть
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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