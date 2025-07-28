Показали во весь экран: в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» все же был Джокер — клоун спрятался в самой слезливой сцене

Фанаты заметили ее только спустя 12 лет.

После смерти Хита Леджера в 2008 году Кристофер Нолан не стал изменять каст трилогии о Бэтмене. Он просто решил больше не возвращаться к образу Джокера, но оставить одну пасхалку все же решил.

Сцена была перед глазами, но ее не замечали

В третьем фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Хит Леджер не появляется ни в одной сцене — даже почти не упоминается. Но это не значит, что его там нет.

Лишь спустя 12 лет фанаты заметили визуальную отсылку, которую Нолан оставил в финале. В душещипательной сцене с открытием памятника Бэтмену — той самой, где власти Готэма чествуют мертвого (почти) героя — расположение людей и общий ракурс кадра образуют контур лица клоуна с характерной улыбкой.

Неочевидную сцену не замечали, но после ознакомления ее невозможно развидеть.

Нолан так и не прокомментировал

Режиссёр никогда официально не комментировал эту находку. Но фанаты уверены — это скрытая дань уважения Леджеру и его Джокеру, ставшему одним из самых ярких образов в истории супергеройского кино.

Напомним, что Хит Леджер получил «Оскар» за роль Джокера посмертно. А сам фильм «Тёмный рыцарь» до сих пор считается не только лучшей частью трилогии, но и одной из самых значимых работ в жанре.

Хотя «Возрождение легенды» собрало больше миллиарда долларов, именно вторая часть оставила культурный след — в том числе благодаря Леджеру и его Джокеру.

Сразу 5 фильмов Нолана вошли в топ-100 по версии New York Times: лидером оказался вовсе не «Интерстеллар». Стивен Спилберг назвал свой любимый супергеройский фильм — выбор пал на «несерьезное» кино от Marvel.