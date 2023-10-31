Показали лишь однажды: этот фильм запретили в СССР из-за побега советского актера

Некоторые картины советского кинематографа смогли добраться до зрителя далеко не сразу. Это сейчас данные проекты обрели статус культовых, а ведь их премьеры были омрачены скандалами. Так произошло и с мюзиклом «31 июня».

Создатель телесказки Леонид Квинихидзе решил пригласить на пробы танцоров балета. По его замыслу, утонченные артисты гораздо более точно показали бы путешествия во времени и пространстве в сказке. Но чиновники в СССР его замысел не одобрили.

Танцовщики считались не самыми надежными кандидатами, ведь часто ездили на гастроли за рубеж, где могли остаться навсегда. Тем не менее Леониду Квинихидзе разрешили пригласить на центральные роли Наталью Трубникову и Александра Годунова. И как раз этот советский актер и подвел создателя «31 июня».

Мюзикл успели показать всего один раз, прежде чем танцор попросил политического убежища в Америке. После чего многострадальный фильм был запрещен для демонстрации на следующие восемь лет.